Preços do barril de petróleo caem por perspectiva de demanda fraca

O preço do petróleo caiu nesta terça-feira em um mercado preocupado com as perspectivas ruins para a demanda global por petróleo bruto devido ao aumento das infecções por coronavírus.

O barril de WTI para entrega em novembro caiu 3,2%, a 39,29 dólares, na Bolsa de Nova York (NYMEX). Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte com a mesma entrega caiu 3,3%, a 41,03 dólares.

“Os barris de Brent e WTI estão no vermelho porque a tendência geral de queda causada pela crise de saúde desestimula as expectativas de uma retomada da demanda”, explicou David Madden, da CMC Markets.

O saldo da pandemia covid-19, que começou no final de 2019 na China antes de se espalhar para todo o mundo, cruzou a barreira de um milhão de mortes na segunda-feira, de acordo com uma contagem da AFP.

Outro motivo de preocupação para o mercado é o risco de demissões em massa no setor de aviação comercial nos Estados Unidos.

O mercado também teme que haja um excesso de oferta, o que pressionará ainda mais os preços.

