Linha de apoio ao micro-crédito recebe 30 solicitações

Mais de 30 de empreendedores solicitaram, nos últimos sete dias, financiamento à linha de apoio ao micro-crédito do Governo, que tem disponíveis 4 mil milhões de kwanzas, no âmbito das medidas de alívio económico, aprovadas em Abril pelo Executivo, anunciou hoje o director do gabinete para política da população, Adriano Celso Borja.

Ao intervir no Briefing Bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), Adriano Celso Borja sublinhou que entre as solicitações na fase de pré operacionalização destacam-se as do sector da agricultura, produção de software, agro-negócio e processamento alimentar.

De acordo com o responsável, as solicitações feitas são todas de empreendedores da capital do país.

Com essas solicitações, estão criadas as condições materiais, técnicas e operacionais para que seja executada a disponibilização de AKz 4 mil milhões na linha de apoio ao micro-crédito, consagrada no Decreto presidencial 98/20 e destinada a providenciar o acesso ao crédito dos micro-empreendedores formais e informais do país.

Cada projecto pode solicitar até sete milhões de kwanzas nas instituições especializadas em micro-crédito, como a KixiCrédido, Facilcred, Multicrédito, Wiliete Crédito, Nespecred, Gingacred, KifCrédito e Cooperativa do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores (FAJE).

Em relação às áreas elegíveis estão a agricultura, com destaque para a produção de cereais, leguminosas, oleaginosas, tubérculos e hortícolas.

Constam também a avicultura de corte e de postura, aquisição de bovinos para engorda e abate, processamento de alimentos e produção de bebidas, logística e distribuição de produtos agro-alimentares e de pesca, bem como aquicultura.

Figuram igualmente da iniciativas empresariais abrangidas, a reciclagem de resíduos sólidos e urbanos, prestação de serviços de transporte, prestação de serviços de formação profissional, desenvolvimento de software e turismo, produção cultural e artística.

Na ocasião, o presidente do conselho de administração do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Medias Empresas (Inapem), Arnito Agostinho, adiantou que um total de 150 mentores individuais e 75 mentores indicados por empresas, participam de uma formação que iniciou na semana transacta, no âmbito do PRODESI, ligada ao processo de capacitação empresarial.

Os 150 mentores foram seleccionados a base de um rigoroso processo, conduzido pelo INAPEM e pelo Ministério da Economia e Planeamento e são oriundos de universidades públicas e privadas angolanas, formados nas especialidades de gestão, finanças e economia.

Pretende-se ainda com este processo, criar um leque de formadores nacionais, especializados nesse conceito inovador, testado em outras economias do mundo e com resultados bastante satisfatórios, que posteriormente poderão levar essas valências a nível nacional.

Atendendo às medidas para conter a propagação da COVID-19, a formação será ministrada online nas modalidades e-learning síncrona e assíncrona.

Nesta primeira fase estão a ser seleccionadas 75 empresas para que, de igual modo, os seus gestores recebam formação afim e acolham, para implementação do processo, os mentores capacitados.

Nesse sentido, acrescentou, estão inscritas 72 empresas e 214 gestores dessas empresas receberão igualmente formação sobre boas práticas de gestão com base na teoria das restrições.

Fonte: Angop