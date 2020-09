Wall Street termina primeira sessão da semana no verde

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão de hoje no verde, com o principal indicador, o Dow Jones, a subir 1,51%, depois de uma jornada assinalada pelas expectativas da aprovação do pacto de estímulo da economia dos Estados Unidos.

No final da sessão de Wall Street, o Dow Jones capitalizou com as subidas da Boeing (6,49%), Dow Inc (3,15%), Intel (2,98%) e Chevron (2,92%).

Já o alargado S&P500 ascendeu 1,61% e o índice Nasdaq progrediu (1,87%).

A banca foi uma das grandes beneficiárias da primeira jornada da semana, com aumentos para a JPMorgan (3,88%), Bank of América (2,55%) e Goldman Sachs (2,11%).

A bolsa de Nova Iorque arrancou a semana em terreno positivo devido à expectativa dos investidores de que esteja para breve a aprovação de um pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos da América, na sequência dos impactos económico-financeiros provocados pela pandemia de covid-19.

