Cedência de liquidez com média diária de 20,3 mil milhões de kwanzas

Os bancos comerciais recorreram, na semana de 14 a 18 deste mês, a Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (FCO) do Banco Nacional de Angola (BNA), numa média diária de 20,3 mil milhões de kwanzas.

No mesmo período, foram realizadas 66 operações de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de 263,3 mil milhões de kwanzas.

As operações em moeda nacional foram realizadas a taxa de juro média de 12,75% ao ano, de acordo com a informação publicada na página oficial do BNA a que a Angop teve acesso.

Já na semana 7 a 11, a média diária a que os bancos comerciais recorreram a FCO foi maior, no valor de 31 mil milhões de kwanzas.

No mesmo período foram executadas 92 operações, no mercado interbancário de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de 344,7 mil milhões de kwanzas, com taxa de juro média de 13,01% ao ano.

