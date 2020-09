Veterana Venus Williams eliminada na primeira ronda

A norte-americana Venus Williams, recordista, aos 40 anos, de participações no torneio de Roland Garros, terceiro ‘Grand slam’ do ano, foi hoje eliminada na primeira ronda pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova.

A veterana norte-americana, 75.ª do ‘ranking’ mundial e finalista dos internacionais de França em 2002, perdeu em dois ‘sets’, por um duplo 6-4, em duas horas e seis minutos.

Venus conta sete vitórias em torneios do ‘Grand Slam’, cinco em Wimbledon e duas no US Open.

Nos últimos três anos, a norte-americana tinha caído sempre na ronda inaugural de Roland Garros, sendo que não chega à segunda semana de um ‘Grand Slam’ desde 2017.

Por seu lado, Schmiedlova vai medir forças na segunda ronda com a bielorrussa Victoria Azarenka, 10.ª cabeça de série, que bateu a montenegrina Danka Kovinic por de 6-1 e 6-2.

Fonte: Lusa