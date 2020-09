Ministra quer turismo ao serviço do desenvolvimento rural

A ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, destacou, neste sábado, a necessidade de se olhar para o turismo como uma janela para o mundo rural.

De acordo com a ministra, em mensagem sobre o Dia Mundial do Turismo, o sector pode,

de certa medida, contribuir para o alcance dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, tendo como foco o combate à fome, à pobreza extrema, ao êxodo rural e às assimetrias regionais.

Para Adjany Costa, as valências da fauna e flora, os valores culturais dos povos são activos que podem ser aproveitados em favor do desenvolvimento das comunidades rurais em Angola, apontando, no entanto, à necessidade de se rever as políticas turísticas para se valorizar os territórios rurais, em todas as suas dimensões, colocando-os no centro do desenvolvimento.

“É bem verdade que, bem explorado com estratégias eficazes, o Turismo Nacional pode ser sim uma grande força (alternativa à agricultura) para o alavancar da economia rural”, reforçou a governante.

Conforme a ministra, devido ao facto de as comunidades rurais estarem despreparadas para lidar com as exigências do turismo e com alguns impactos negativos que podem dele advir, devido a vários factores, dentre eles os seus modos de vida, os níveis de renda muito baixos e a iliteracia digital, devem ser ajudadas para sobreviverem e preservar o património.

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, Adjany Costa adianta que o Governo olha para o futuro com optimismo e esperança.

A reabertura, com segurança a actividade turística, adiantou, só será possível com o engajamento de todos (agentes públicos e privados, parceiros sociais e pessoas singulares).

Reiterou a necessidade da criação de oportunidades fora dos grandes centros urbanos e a preservação do patrimônio cultural e natural para se colocar o turismo ao serviço do desenvolvimento rural.

Para a ministra, a afirmação de Angola como destino turístico, carece da (re)definição de uma estratégia clara, realista e congregadora, com micro-acções que gerem resultados macros, através de parcerias internas.

O Dia Mundial do Turismo, foi instituído durante a IIIª Sessão da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) em Terramolinos, Espanha em Setembro de 1979. A sua comemoração começou somente em 1980 no dia 27 de Setembro.

Fonte: Angop