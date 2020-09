Luanda regista 92% dos óbitos ocorridos no país

Cento e 61, dos 174 óbitos por Covid-19 registados em Angola, estão na província de Luanda (epicentro da doença), representando 92 por cento do total de mortes no país.

Em segundo está a província de Benguela, com três óbitos, Bengo (2), Cuando Cubango (2) e Huambo (2), segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Ao actualizar o quadro epidemiológico nacional das últimas 24 horas, o dirigente fez saber que a taxa de mortalidade por Covid-19 em Angola baixou para 3.6 por cento, comparativamente a semana finda que situava-se em 3.8 por cento.

Nesse quesito, a província do Cuando Cubango acaba por ter 100% da taxa de letalidade, registando duas mortes dos dois primeiros casos positivos.

Contrariamente ao Cuando Cubango, às províncias do Uíge, Malanje e Lunda Norte conseguiram recuperar os primeiros casos que registaram nas suas regiões, tendo como uma taxa zero de letalidade.

Em relação a recuperação, Luanda também continua com maior número, registando um total de 1.564 recuperados (91%).

A seguir está o Zaire, que recuperou 69 do total de 116 casos dessa província, Huambo com 24 recuperações dos 50 infectados, Cuanza Norte com 24 dos 26 casos e Benguela com 10 dos 62 doentes.

Quanto ao número de infectados, Luanda soma quatro mil e 312 dos casos positivos de Covid-19, o que representa 91 por cento do total de doentes em Angola (4.718).

A segunda posição é ocupada pela província do Zaire, com 116 infectados, Cabinda regista 103 casos, Benguela 62 infectados, Huambo 50 e Cuanza Norte soma 26 doentes.

Com o diagnóstico de 46 novos infectados, 68 recuperações e três óbitos, nas últimas 24 horas, Angola regista um total de 4 mil e 718 contaminações, dos quais dois mil e 837 activos, mil e 707 recuperados e 174 mortes.

Fonte: Angop