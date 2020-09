Governo quer participação privada na rentabilização do turismo

O vice-governador de Malanje para o sector Político, Económico e Social, Domingos Eduardo, defendeu, neste domingo, a participação da classe empresarial na criação de serviços de apoio às zonas turísticas, para impulsionar e rentabilizar a actividade.

O responsável lançou este desafio à margem de uma excursão turística às Quedas dos Bem-casados, no município de Cambundi-catembo, promovida pelo Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, no quadro do Dia Mundial do Turismo, que hoje se assinala.



Domingos Eduardo lembrou que a província é detentora de mais de 100 pontos de atracção turística,a maior parte das quais carecendo de serviços de apoio, daí a necessidade dos operadores privados investirem na criação de serviços de restauração, alojamento e outros, de modo a atrair mais turistas e rentabilizar à actividade.

O vice-governador prevê que no período pós-covid-19 haja uma maior procura pelos serviços turísticos, razão pela qual considera determinante que os empresários projectem um plano para a criação de tais serviços, a fim de tirarem maior proveito dos pontos de interesse turístico.

Por sua vez, o director do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Fernandes Cristóvão, informou que o ministério e o governo local estão a ultimar o mapa e o roteiro turístico de Malanje que, numa primeira fase, vai integrar atractivos dos municípios de Cambundi-catembo, Calandula, Mucari, Cacuso, Cangandala e Malanje.

O processo, informou, arrancou em Maio último e servirá de instrumento para a promoção do turismo na província.

O Dia Mundial do Turismo foi estabelecido pela terceira conferência da Assembleia Geral da OMT (Organização Mundial do Turismo), com vista a mostrar a importância do turismo e do seu valor cultural, económico, político e social, através de iniciativas em vários países do mundo.

Este ano, as celebrações decorrem sob o lema “Turismo e Desenvolvimento Rural”.