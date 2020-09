Filipe Zau e Filipe Mukenga lançam novo cd e um livro

Os compositores angolanos Filipe Zau e Filipe Mukenga lançaram, no sábado, um disco intitulado “Canto Terceiro da Sereia: O encanto” e o livro ” Marítimos”.

A apresentação das obras decorreu na União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA),

por vídeoconferência e contou com a participação dos autores, a partir de Luanda.

Durante a cerimónia, o presidente da UCLA, Vítor Ramalho, sublinhou a importância de Filipe Zau e de Filipe Mukenga na promoção da cultura africana, em geral, e angolana, em particular.

Com o apoio institucional da Embaixada de Angola em Portugal, as obras constituem uma edição especial comemorativa dos 45 anos de independência de Angola e do 66º aniversário da fundação do Clube Marítimo Africano.

A actividade contou com a participação do Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca.

Fonte: Lusa