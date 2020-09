Luanda ganha centro de tradução de documentos

Um centro de tradução de documentos escritos em mandarim, russo, francês, espanhol e inglês para português e vice-versa, denominado por Angojobs, foi inaugurado, neste sábado, no município do Talatona, em Luanda.

O centro tem como objectivo melhorar a qualidade da tradução de documentos nestas línguas e presta ainda serviços de recrutamento e selecção de quadros formados dentro e fora do país para a sua inserção em empresas nacionais.

O reconhecimento de documentos diversos juntos dos serviços notariais, Ministério das Relações Exteriores e embaixadas dentro e fora do território nacional consta igualmente na lista de serviços prestados pela Angojobs.

Numa primeira fase, o centro prevê recrutar e seleccionar 100 quadros formados na República da China, para reforçarem o know-how da instituição e posteriormente poderem trabalhar em empresas dentro das suas áreas de formação.

No âmbito da parceria com o consulado de Angola na China, a empresa tem feito intermediações de várias empresas que queiram se estabelecer no mercado chinês, com uma visão de alargamento para o Brasil, Rússia e Portugal.

Falando à Angop no final do evento, o director-geral da empresa, William Freitas, disse que pretendem prestar maior atenção no recrutamento e selecção nos quadros formados na China, para que estes possam trabalhar em Angola.

A Angojobs foi fundada ao 2 de Abril de 2018, em Pequin (Beijnig), capital da República Popular da China, por jovens angolanos formados neste país.

Conta com uma representação na China.

Fonte: Angop