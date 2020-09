Cuando Cubango prevê colher mais de 155 mil toneladas

Cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro mil toneladas de produtos diversos é a produção estimada pelo Gabinete Provincial da Agricultura Pecuária e Pescas, na campanha agrícola 2020/2021, com a abertura prevista para o decurso deste mês.

Estima-se 42 mil e 277,5 toneladas de milho, 13 mil e 91 toneladas de massango, bem como nove mil e 251 toneladas de massambala.

Esperam-se, igualmente, colher três mil e 717 de feijão vulgar, dois mil e 445,5 de feijão macunde, 72 mil e 671 de mandioca, quatro mil e 368 de batata-doce, duas mil e 94 de batata rena e cinco mil e 529 toneladas de hortícolas diversas.

Os dados foram tornados públicos, na sexta-feira, pelo director do gabinete do sector, António Pereira Vicente, durante na III reunião do Conselho Restrito do Governo provincial.

Para a concretização do objectivo, já estão preparados 131 mil e 130 hectares para a produção agrícola, incluindo mil e 189, 5 hectares destinados aos pólos de Licua (município de Mavinga), Missombo e Caiundo (município do Menongue), Vissate, Tchinguanja, Cutatu (município do Cuchi), bem como nos pólos do Longa e baixo Longa (município do Cuito Cuanavale) que vão desenvolver a agricultura mecanizada.

A campanha agrícola 2020/2021 vai contar com o envolvimento directo de 68 mil e 558 famílias camponesas.

Fonte: Angop