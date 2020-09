Benfica vence Moreirense e junta-se ao Santa Clara na liderança da I Liga

O Benfica impôs-se hoje por 2-0 na receção ao Morierense, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, juntando-se ao Santa Clara na liderança e mantendo o percurso 100% vitorioso na prova.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o defesa Rúben Dias inaugurou o marcador para os vice-campeões nacionais aos 20 minutos e o avançado suíço Haris Seferovic, que entrou em campo após os 66, aumentou a vantagem da equipa treinada por Jorge Jesus, aos 80.

O Benfica igualou o Santa Clara no comando, com seis pontos, podendo ambos ser apanhados já hoje pelo campeão FC Porto, que visita o Boavista, e pelo Belenenses, na segunda-feira, enquanto o Moreirense totaliza três e integra o grupo dos terceiros classificados, tendo sofrido a primeira derrota no campeonato.

Fonte: Lusa