Baleia de seis metros encontrada morta no Nzeto

Uma baleia com seis metros de comprimento foi encontrada morta sexta-feira, na baía da comuna da Musserra, município do Nzeto, na província do Zaire.

O administrador municipal do Nzeto, Augusto Tiago, disse ser a primeira morte de uma baleia a ser registada na costa marítima daquele município piscatório, desde o princípio deste ano.

Sem mais detalhes, o responsável pediu a população local a não consumir a carne deste mamífero, por se encontrar em estado avançado de decomposição.

Foi, com efeito, criada uma comissão multissectorial para se apurar as causas da morte do animal.

Banhada pelo oceano atlântico, a comuna da Musserra dista a cerca de 52 quilómetros da vila do Nzeto.

No princípio deste mês, uma baleia com sete metros de comprimento e dois de largura foi também encontrada morta no município do Soyo (Zaire), por causas desconhecidas.

Fonte: Angop