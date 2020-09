Apreendidos mais de dois mil litros de combustível no Zaire

Dois mil e 950 litros de combustível com destino à República Democrática do Congo (RDC) foram apreendidos, na madrugada de sexta-feira, no município do Soyo, província do Zaire, por presumível contrabando.

A apreensão ocorreu no canal fluvial Curva Curva, durante a interpelação, pela Polícia de Guarda fronteira, de uma embarcação de fabrico artesanal com dois passageiros a bordo.

Em declarações à ANGOP, o porta-voz interino da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Luís Bernardo, informou que a carga (gasolina e gasóleo) seguia para o país vizinho onde seria comercializado no mercado informal.

A mercadoria e os supostos contrabandistas foram entregues ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Soyo para a fase subsequente do processo.

Fonte: Angop