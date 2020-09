Angola regista 85 recuperados, 4 óbitos e 82 novos casos

De acordo com o mais recente boletim informativo do Ministério da Saúde foram registados nas últimas 24 horas, 85 recuperados, 4 óbitos e 82 novas infeções.

Falando na habitual conferência de imprensa que serva para atualizar os dados sobre a covid-19 no país, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que dos 82 novos casos registados, 3 são da província da Huíla, 6 na província de Benguela, 3 em Cabinda, 2 no Huambo e 68 na província de Luanda onde se destacam as localidades de Kilamba Kiaxe, Viana, Maianga, Ingombota, Cazenga, Belas, Rangel, Samba, Cacuaco e Talatona. As idades variam de 7 a 78 anos, sendo 52 do sexo masculino e 30 do sexo feminino.

O responsável avançou ainda que nas últimas 24 horas, 4 casos, “todos eles angolanos, sendo 3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, respectivamente de 54, 68 e 69 para o sexo masculino e 42 para o sexo feminino, foram infelizmente a óbito”.

“Deste número que constituem o obituário, 3 são de Luanda e 1 é de Cabinda”, disse Franco Mufinda.

Sendo assim, o país actualmente contabiliza 4.672 (+82) casos positivos, com 171 (+4) óbitos, 1.639 (+85) recuperados e 2.862 (-7) activos.

Dos activos, 11 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 16 graves, 37 moderados, 80 com sintomas leves e 2.718 assintomáticos.

426 doentes sob seguimento nos centros de tratamento no país.