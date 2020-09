Alemanha atinge novo máximo com mais de 2.500 casos em 24 horas

A Alemanha atingiu hoje um máximo que não era alcançado desde abril, ao registar 2.507 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, apontam os dados epidemiológicos avançados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

Desde o início do surto no país, em finais de janeiro, a Alemanha conta 282.730 infeções pelo novo coronavírus e 9.452 mortes, mais nove do que na sexta-feira, adianta a agência EFE.

Neste momento, cerca de 23.600 casos positivos mantêm-se ativos, num país que soma 249.700 recuperações.

O pico de contágios aconteceu entre o final de março e o princípio de abril, altura em que foram detetados mais de 6.000 casos diários.

Depois de uma quebra, os diagnósticos desta doença voltaram a subir em julho, tendo ultrapassado os 2.000 casos diários em agosto, numa altura em que a capacidade de testagem também aumentou.

O índice de transmissibilidade (R), que avalia quantas pessoas, em média, uma pessoa infetada contagia num intervalo de sete dias, subiu para 1,01, o que significa que cada caso positivo dá origem a outro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.936 pessoas dos 72.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Fonte: Lusa