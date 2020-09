Saúde necessita de mais de 24 mil profissionais

O país precisa de mais de 24 mil profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico, para responder à demanda, revelou, nesta sexta-feira, em Luanda, o director Nacional dos Recursos Humanos do MINSA, João Baptista.

Dados disponíveis indicam que, no concurso público de 2018 foram admitidos nove mil 120 profissionais e, em 2019, sete mil.

O Sistema Nacional de Saúde Pública conta, actualmente, com aproximadamente, 100 mil especialistas.

Nos próximos dois anos, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), o sector vai contar com um reforço de 301 novas unidades sanitárias.

Falando à Angop à margem acto central do 25 de Setembro, Dia Nacional do Trabalhador da Saúde, indicou Luanda, Huíla, Benguela e Huambo, por acolherem o maior número de população no país, como as províncias com mais necessidades em termos de infra-estruturas sanitárias.

Esclareceu que os critérios obedecem ao número da população da região, o perfil epidemiológico e doenças mais frequentes.

“A distribuição dos profissionais, de acordo com as recomendações da Orrganização Mundial da Saúde (OMS), é em função do número da população e das unidades de saúde existentes, incorporando o número de camas, o que faz com que se calcule o rácio entre os profissionais e pacientes”, disse.

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) e a Rede Sanitária compreendem duas mil 644 unidades sanitárias, nomeadamente 15 hospitais nacionais, 25 hospitais provinciais, 45 hospitais gerais, 170 hospitais municipais, 442 centros de saúde, 67 centros materno-infantis, mil 880 postos de saúde e 37 outras infra-estruturas.

A 25 de Setembro de cada ano comemora-se em Angola o Dia Nacional do Trabalhador da Saúde, data institucionalizada em homenagem ao médico e nacionalista Américo Alberto de Barros e Assis Boavida.

Na manhã do dia 25 de Setembro de 1968, Américo Boavida morreu, vítima de um bombardeamento aéreo do exército português à “Base Hanói II” do MPLA, onde se encontrava.

O seu nome é hoje associado a um hospital, situado no Distrito Urbano do Rangel, em Luanda.

Fonte: Angop