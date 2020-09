PR nomeia Comissão de Gestão para Entreposto Aduaneiro

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta quinta-feira, uma Comissão de Gestão para dinamizar a política empresarial do Entreposto Aduaneiro de Angola, com o propósito de concretizar os seus objectivos estratégicos.

Em nota, a Casa Civil do Presidente da República informou que a referida Comissão deverá, no prazo de trinta dias, apresentar uma proposta de reestruturação e reescalonamento do passivo do referido Entreposto.



Para integrarem a Comissão de Gestão do Entreposto Aduaneiro de Angola, o Presidente da República nomeou Eduardo Júlio de Almeida Machado, Afonso Mkaka, Patrício do Rosário da Silva Neto, João José e David Kisadila.



No mesmo decreto, o Titular do Poder Executivo exonerou o Conselho de Administração do Entreposto Aduaneiro de Angola, nomeado em Dezembro de 2017.



Assim, cessam funções Ludgério de Jesus Florentino Pelinganga (Presidente do Conselho de Administração), bem como os administradores Mariana da Luz Silva Santos, Bráulio Dias dos Santos Caetano de Brito, Fernando Silvério Pegado Sobrinho e Alice Paula dos Santos Neves.

Fonte: Angop