PR destaca desempenho dos trabalhadores da Saúde

O Presidente da República, João Lourenço, prestou, nesta sexta-feira, “uma sentida homenagem a todos os profissionais de Saúde que perderam as suas vidas no enfrentamento do letal vírus da Covid-19 e outras ameaças de saúde”.

Numa mensagem endereçada por ocasião do Dia Nacional do Trabalhador da Saúde, que hoje se assinala, o Chefe de Estado refere que este ano, a data encontra os profissionais de Saúde “mergulhados numa batalha épica contra a propagação do novo coronavírus”.

João Lourenço considera a pandemia uma “ameaça real e inesperada que desafia a capacidade de resposta do país às necessidades de prestação de serviços de saúde universais, competentes e em tempo útil à população”.

Na mensagem, o Chefe de Estado angolano exorta a população a contribuir para o sucesso da luta de todos cumprindo, em todos os casos e situações, com as recomendações das autoridades sanitárias.

O Presidente da República destaca ainda o “papel fundamental desempenhado pelo trabalhador da saúde para garantir um sistema confiável, humanizado e à altura das crescentes exigências diárias”.

A 25 de Setembro de cada ano comemora-se em Angola o Dia Nacional do Trabalhador da Saúde, data institucionalizada em homenagem ao médico e nacionalista Américo Alberto de Barros e Assis Boavida.

