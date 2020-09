PIIM cria mais de 20 mil postos de emprego fixos

Vinte e três mil e 200 postos de empregos fixos serão criados, até 2022, no quadro da implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), anunciou, nesta quinta-feira, a porta-voz da Comissão Interministerial, Laurinda Cardoso.

Dados disponibilizados pela Comissão Interministerial para a Implementação do PIIM dão conta que, até à presente data, foram criados três mil e 411 postos de empregos temporários.

Actualmente, a nível do país, estão em execução mil e 302 projectos de um total de mil e 749 projectos.

Destes, 47 foram já concluídos.

O sector da educação conta com 603 projectos, saúde 301, água 140 e 106 ligados as infra-estruturas administrativas.

Em temos orçamentais, dos 672.000.000.000,00 Kwanzas do orçamento geral do PIIM, 56.019.067.106,74 foram já aplicados.

Conforme Laurinda Cardoso, que falava à imprensa no final da reunião de balanço, o grau de execução dos projectos a nível nacional, no mês de Setembro, é positivo.

Durante a reunião foi apresentada e aprovada a Plataforma Tecnológica de Gestão do PIIM e os termos técnicos para sua operacionalização.

A plataforma, que poderá ser acedida via internet pelo portal http://piim.gov.ao/infopublica, vai permitir aos cidadãos nacionais acompanharem o nível de execução física e financeira dos projectos, informações do projectos a ser desenvolvidos, as entidades que concorrem para execução dos mesmos e índice de projecção de empregabilidade.

De acordo com a responsável, com esta plataforma, será possível se reforçar os vários mecanismos que já existem sobre a governação participativa, promoção e transparência da execução da despesa pública.

Lançado em Agosto de 2019, pelo Presidente da República, João Lourenço, o PIIM inicial previa 236 acções, nos sectores da saúde, educação, construção e obras públicas, infra-estruturas administrativas, estradas energia e águas, segurança e ordem pública, urbanismo, e saneamento básico.

Os programas, projectos e acções inscritos no PIIM incidem, fundamentalmente, nos sectores da saúde, construção e obras públicas, urbanismo, energia e águas, segurança e ordem pública, saneamento básico e infra-estruturas, administrativas e autárquicas, e, por último, intervenção nas vias de comunicação.

