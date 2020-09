Lakers ficam a um triunfo da final da NBA após baterem Nuggets pela terceira vez

Os Los Angeles Lakers ficaram na quinta-feira a uma vitória de regressarem 10 anos depois à final da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de derrotarem os Denver Nuggets, por 114-108.

No quarto jogo da final da Conferência Oeste, os Lakers aumentaram para 3-1 a vantagem sobre os Nuggets, que pela sétima vez nestes ‘play-offs’ vão entrar para o encontro com a ameaça de serem eliminados.

Nas duas primeiras rondas, o conjunto de Denver também esteve a perder por 3-1, mas acabou por conseguir eliminar os Utah Jazz e os Los Angeles Clippers, necessitando de novo ‘milagre’ para alcançar pela primeira vez a final.

Já os Lakers, recordistas de presenças na eliminatória decisiva, podem chegar pela 32.ª vez à final, na qual poderão igualar o recorde de títulos dos Boston Celtics (17), que estão a perder por 3-1 frente aos Miami Heat na final do Este.

A equipa de Los Angeles não chegam à final desde 2010, quando venceu o seu 16.º título, comandado por Kobe Bryant, falecido no início de 2020, num acidente de helicóptero.

As duas grandes figuras dos Lakers voltaram a estar em destaque, com LeBron James a conseguir 26 pontos, nove ressaltos e oito assistências, e Anthony Davis a marcar 34 pontos.

Jamal Murray foi o melhor dos Nuggets, com 32 pontos, numa partida em que Nikola Jokic esteve abaixo do habitual, com apenas 16 pontos.

O quinto jogo da final da Conferência Oeste disputa-se no sábado.

