Israel financia nova nova centralidade do Bengo

A província do Bengo ganhará brevemente uma nova centralidade com mil habitações, projecto que contará com o financiamento do Israel anunciou hoje, sexta-feira, em Caxito, a secretária de Estado das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Ana de Carvalho.

A centralidade do Bengo vai substituir o projecto habitacional da Açucareira (que previa a construção de 212 apartamentos T3), cujo lançamento da 1ª pedra aconteceu em Agosto de 2017, mas devido a falta de financiamento e do visto do Tribunal de Contas nunca foi executado.

Sem avançar a data para a sua execução, a responsável revelou à imprensa que o projecto vai comportar edifícios de três pisos, moradias geminadas e isoladas, escolas, postos médicos, centros de saúde, infantário, esquadra policial entre outros serviços sociais.

Ana de Carvalho disse que já existe um financiamento para execução do projecto habitacional no Bengo e neste momento está-se a trabalhar na identificação do novo espaço.

A delegação do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território inspeccionou três zonas urbanísticas do Porto Quipiri e Quixiquela, com 270 hectares, do Lembeca (160 hectares) e das Mabubas (300 hectares), todos no município do Dande.

Por seu turno, o vice-governador para Infra-estruturas da província do Bengo, Agostinho da Silva, considerou um ganho para a circunscrição a efectivação deste projecto habitacional, visto que muitos habitantes da região ainda se debatem com o problema da aquisição da casa própria.

Na província do Bengo existe a centralidade do Capari concebida para quatro mil fogos habitacionais do tipo T3, sendo que apenas cerca da metade encontram-se habitados.

O novo projecto habitacional prevê albergar uma população estimada em 24 mil habitantes, desenvolvendo-se numa área total de 90,5 hectares.

