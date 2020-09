Descoberto na Espanha possível primeiro exemplar de Shakespeare do país

Esquecida por séculos nos arquivos de um seminário na Espanha, uma singular edição de uma obra de Shakespeare foi encontrada por acaso, e especialistas acreditam que possa ser o primeiro exemplar de sua autoria a chegar a este país.

A cópia da tragicomédia “The Two Noble Kinsmen”, publicada em 1634, “provavelmente chegou à Espanha entre 1635 e 1640”, disse à AFP o pesquisador da Universidade de Barcelona John Stone.

“Eu estava revisando a seção de economia política e, na última prateleira, vi um livro que era diferente de qualquer outra coisa, por sua encadernação”, disse Stone sobre sua descoberta fortuita no Real Colégio de Escoceses, em Salamanca, um seminário nesta cidade no noroeste da Espanha fundada no início do século XVII, quando a Igreja Católica foi proibida na Escócia.

“No momento em que o vi, percebi que era a cópia mais antiga de Shakespeare na Espanha”, disse o pesquisador, que escreveu sobre o dramaturgo inglês.

“A pergunta é se foi a primeira peça de Shakespeare a chegar à Espanha”, completou.

Até agora, a obra mais antiga de Shakespeare no país é uma compilação de peças encontradas em um colégio jesuíta inglês em Valladolid, provavelmente tendo chegado entre o final dos anos 1640 e o início dos anos 1650.

Acredita-se que a cópia de “The Two Noble Kinsmen”, obra escrita a quatro mãos por Shakespeare e John Fletcher, deve ter sido trazida por algum viajante. Escapou de cair nas mãos da Inquisição, que inspecionava todas as obras que entravam no país e foi particularmente severa com livros de Estados protestantes como a Inglaterra.

John Stone encontrou pistas sobre a época em que o espécime chegou à Espanha: algumas anotações à margem de Hugh Semple, que era reitor do Real Colégio dos Escoceses.

“Seus escritos nos dizem que chegou quando Semple estava vivo, e sua morte ocorreu no início de 1650”, disse Stone sobre este jesuíta que tinha muitos contatos na Espanha e em nível internacional, sobretudo em meados da década de 1630, quando “pode ter tido uma grande oportunidade de importar o livro “, talvez trazido por um aristocrata escocês radicado em Londres.

Stone agora trabalha com um especialista em livros para determinar se a encadernação do volume pode oferecer mais pistas sobre sua data de entrada na Espanha.

Fonte: AFP