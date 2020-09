Bumba Manuel de Castro apresenta hoje o livro “Património Cultural e a Reabilitação Urbana

O Docente Universitário, Bumba Manuel de Castro apresenta hoje (25), às 15:30, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda, a obra “Património Cultural e a Reabilitação Urbana. Um Caminho para o Desenvolvimento do Turismo em Cidades Históricas”.

Num comunicado chegado ao “O Guardião”, o Ministério do Ambiente, Cultura e Turismo avança que “o livro aborda o contributo do património cultural no desenvolvimento do turismo e, a sua capacidade de criar oportunidades de revitalização dos territórios, económica e socialmente degradados com vista a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes”.

“A dimensão identitária do património cultural é um instrumento impulsionador de desenvolvimento de projectos em cidades históricas, visando a conservação e a geração de mais-valias económicas, sociais e culturais. Por esta razão, o património cultural, enraizado nos centros históricos é frequentemente visto como indutor de planos de desenvolvimento local, onde o turismo ocupa uma posição de destaque”, escreve o Ministério.

A nota realça que o livro foi editada e publicada pela Lisbon Internacional Press, e que “o seu primeiro lançamento e comercialização aconteceu a 28 de Janeiro do ano em curso, em Lisboa. Agora, sobre a responsabilidade do Instituto do Fomento Turístico, do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, a obra será apresentada em Luanda”.

“Bumba Manuel de Castro, Licenciado em Direcção e Gestão Hoteleira pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, especialista em Administração de Empresas Turísticas e de Lazer pela Universidade Politécnica de Madrid e Doutorado em Turismo e Cultura, pela Universidade de Coimbra. Foi quadro Sénior do Ministério do Turismo, sendo que é agora o responsável da Escola Superior de Formação Hoteleira, do Ministério do Ensino Superior”, refere a nota.

O docente universitário e investigador “tem desenvolvido trabalhos de investigação a nível do turismo, património cultural e desenvolvimento regional e urbano, tendo produzido vários artigos sobre estas temáticas. De igual modo”, avança ainda a nota, “tem ministrado palestras, seminários e participado em eventos nacionais e internacionais sobre o turismo e sectores afins”.