Angola com 115 novos casos e 51 recuperados

Cento e quinze novas infecções, cinco mortos e 51 recuperados é o balanço estatísticos, das últimas 24 horas, divulgado, nesta sexta-feira, pelas autoridades sanitárias angolanas.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, na habitual sessão de actualização dos dados da pandemia da Covid-19 em Angola, o quadro inclui 10 casos diagonisticados no Huambo, quatro em Benguela, um no Zaire, um no Cuando Cubango e 99 em Luanda.

Conforme Franco Mufinda, dos novos casos, cujas idades rondam entre os 04 a 88 anos, 77 são do sexo masculino e 38 do sexo feminino.

Em relação aos óbitos, Franco Mufinda informou que quatro foram registados em Luanda e um no Cuando Cubango, sendo três do sexo masculino e dois do sexo feminino.

Quatrocentos e sessenta e um doentes estão sob acompanhamento nos centros de tratamento no país.

Angola contabiliza 4.590 casos positivos, com 167 óbitos, 1.554 recuperados e 2.869 activos.

Dos activos, 17 estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 20 graves, 35 moderados, 84 com sintomas leves e 2.713 assintomáticos.

Fonte: Angop