Acidente de viação provoca morte e ferido em Mbanza Kongo

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em consequência de um acidente de viação ocorrido na manhã desta sexta-feira, na cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire.

O sinistro aconteceu no bairro 11 de Novembro, periferia da cidade, quando um motoqueiro em excesso de velocidade atropelou um pedestre que circulava nas imediações da denominada ponte do Mayoka, provocando a morte imediata ao ocupante da motorizada, de 26 anos.

O porta-voz interino da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Luís Bernardo, disse que o ferido, um agente da Polícia Nacional de 38 anos de idade, foi evacuado para o Hospital Provincial do Zaire, onde recebe assistência médica e medicamentosa.

Na ocasião, a fonte pediu aos automobilistas, em geral, e aos moto-taxistas, em particular, a pautarem por uma condução responsável, cumprindo com as regras do código de estrada.

Este é o primeiro acidente de motorizada com morte, que a cidade de Mbanza Kongo regista desde o princípio deste ano.

Fonte: Angop