UNITA sensibiliza população

Cerca de quatro centenas de militantes da UNITA participaram hoje, quinta-feira, nos municípios do Lobito, Benguela e Baía Farta, numa campanha de sensibilização da população sobre a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção contra a Covid-19.

Durante a campanha foram distribuídas 800 máscaras e 2.500 folhetos com informações sobre as medidas de biossegurança.

Segundo o secretário provincial de Benguela dessa formação política para mobilização, Manuel Tchano, optaram por distribuir máscaras com cores vulgares, sem nenhuma conotação política, porque o mais importante é a saúde dos cidadãos.

O responsável assegura que foram respeitadas as medidas recomendadas de distanciamento, de dois metros por cada membro de equipa, e que não se registaram aglomerações.

“No caso concreto do município do Lobito, trabalharam três equipas, uma na zona urbana, outro no antigo mercado do Tchapanguele e outra no Alto Liro, zona alta da cidade. Em Benguela funcionaram também três equipas, uma na sede municipal, outra no mercado 4 de Abril e a terceira no centro urbano. Já na Baiá Farta funcionaram dois grupos na sede municipal e outros dois na comuna do Dombe Grande”, explicou.

A província de Benguela regista 48 casos da Covid-19, sendo 35 activos, 10 recuperados e três óbitos.

Fonte: Angop