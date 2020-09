Polícia apresenta planos de seguro e apoio social

A Polícia Nacional (PN) apresentou quarta-feira, no Cuito (Bié), aos efectivos na província, um plano de seguro de vida e de apoio social, numa iniciativa do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional de Angola (CPPPN/PNA).

Apresentado no país em Agosto deste ano, o plano visa acudir às necessidades da corporação, respectivas famílias e outros associados, em termos de saúde e apoio social.

A candidatura será feita mediante escolha de um dos três pacotes do Prémio de Saúde, designadamente: Bronze, Prata e Ouro, sendo que o primeiro cobre despesas até AKz 200 mil, o segundo até 500 mil e o último tem cobertura de até 800 mil.

Já sobre o Plano de Apoio Social ou Seguro de morte, o pacote irá cobrir despesas até AKz sete milhões e 500 mil, sendo que o Polícia terá de pagar 5.400/ano e o seu agregado 3.280/ano.

Durante uma palestra com os associados locais, o conselheiro do presidente da CPPPN/PNA, inspector Francisco da Silva, destacou a importância da adesão aos planos, visando acudir situações de saúde.

Já o segundo comandante da PN no Bié, subcomissário Clementino Epande, anunciou a realização de uma campanha de sensibilização para afluência voluntaria dos efectivos ao seguro de vida e ao plano social.

Trata-se da primeira iniciativa do género ao nível da corporação na província do Bié, que conta com mais de cinco mil efectivos da Polícia Nacional.

