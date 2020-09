Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira em Londres, mas continuam refletindo as preocupações em torno da demanda e da retomada da produção e das exportações na Líbia.

O barril de WTI dos EUA para entrega em novembro ganhou 0,95% em comparação com o fechamento de quarta-feira, atingindo 40,31 dólares.

O de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,40%, para 41,94 dólares, acima dos 41,77 dólares do dia anterior.

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira em Londres, mas continuam refletindo as preocupações em torno da demanda e da retomada da produção e das exportações na Líbia.

O barril de WTI dos EUA para entrega em novembro ganhou 0,95% em comparação com o fechamento de quarta-feira, atingindo 40,31 dólares.

O de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,40%, para 41,94 dólares, acima dos 41,77 dólares do dia anterior.

A companhia petrolífera nacional líbia (NOC) anunciou no último fim de semana a retomada da produção e exportação de petróleo em suas instalações que qualificou de “seguras”, um dia após o delegado que controla o leste do país, Khalifa Haftar anunciar a suspensão, sob certas condições, do bloqueio de oito meses imposto por suas forças.

A companhia petrolífera nacional líbia (NOC) anunciou no último fim de semana a retomada da produção e exportação de petróleo em suas instalações que qualificou de “seguras”, um dia após o delegado que controla o leste do país, Khalifa Haftar anunciar a suspensão, sob certas condições, do bloqueio de oito meses imposto por suas forças.

Fonte: AFP