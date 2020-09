Marido mata esposa por razões passionais no Capari

Uma jovem, de 22 anos de idade, foi morta, nesta quinta-feira, na centralidade do Capari, município do Dande, província do Bengo, supostamente pelo marido, por questões passionais.

O acusado, Geraldo Pascoal da Silva, de 42 anos de idade, confessou ter matado a mulher de forma premeditada, devido a interferência constante da família desta nos assuntos do casal que vivia junto há cerca de cinco anos.

Segundo Geraldo Pascoal da Silva, os familiares da esposa, Teresa Manuel Luciana, pretendiam retirá-la de casa, alegando as constantes discussões entre o casal.

Geraldo da Silva, que se encontra detido pela Polícia Nacional, conta que depois de asfixiar a esposa na casa de banho tentou suicidar-se por enforcamento, mas a pronta intervenção de vizinhos frustrou o seu acto.

A propósito, o jurista Isaac Mateus refere que o acusado, caso seja culpado, arrisca uma pena de prisão maior com uma moldura penal entre 20 e 24 anos.

Aconselha os casais a optarem pelo diálogo em caso de conflitos para evitar que situações do género aconteçam.

Este é o primeiro caso de género que se regista este ano na província do Bengo.

Fonte: Angop