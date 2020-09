Cuando Cubango regista o primeiro caso em dia que o país soma mais 112 infeções

A província do Cuando Cubango registou o seu primeiro caso positivo que também foi a óbito, num dia em que em todo país, foram registados 112 novos casos, 3 óbitos e 30 recuperados.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa que serve para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, 12 casos são da província da Huíla, 3 do Huambo, 3 de Benguela, 1 do Cuando Cubango e 94 da província de Luanda, sendo que 61 são do sexo masculino e 51 são do sexo feminino. As idades variam entre 1 e 83 anos.

Em relação aos óbitos, informou tratar-se de três pacientes do sexo masculino, um de Luanda, 1 do Bengo e 1 do Cuando Cubango, que hoje entrou nas estatísticas da Covid-19 em Angola, ficando de fora, a província do Namibe.

Angola contabiliza 4.475 (+112) casos positivos, com 162 óbitos (+3), 1.503 recuperados e 2.810 activos.

Dos activos, 18 estão em estado crítico, 18 graves, 81 moderados, 84 com sintomas leves e 2.612 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 453 doentes internados nos centros de tratamento do país.

Do laboratório, foram processadas nas últimas 24 horas, 2.382 amostras, o maior número de sempre. O acumulativo aponta para 81.669 amostras processadas até a data.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a mais de 978 mil pessoas e infetou mais de 31,9 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

Em termos de óbitos, o continente africano apresentado o segundo melhor resultado depois da Oceânia, enquanto que América Latina e as Caraíbas apresentam o maior número de óbitos no mundo.

América Latina e as Caraíbas totalizaram 330.403 mortes e 8.944.819 casos, Europa 227.862 mortes (5.060.966 casos), Estados Unidos e Canadá 211.189 mortes (7.081.746 casos), Ásia 130.109 mortes (7.564.259 casos), Médio Oriente 43.430 mortes (1.861.008 casos), África 34.521 mortes (1.430.902 casos) e Oceânia 934 mortes (31.321 casos).