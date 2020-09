CFL aumenta frequência diária dos comboios

Os Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL) vão aumentar a partir desta quinta-feira (dia24), a circulação diária dos comboios suburbanos de passageiros de quatro para oito viagens dia, após reinício da actividade em Junho último.

Segundo um documento do CFL, enviado hoje (quarta-feira) à Angop, refere que em função do aumento do número de viagens, a empresa ferroviária vai proceder a alteração do horário de circulação das locomotivas, com início às 6h10 minutos e com o término às 18h20, contrariamente ao que vigora actualmente, das 6h30, com término às 18 horas.

A nota acrescenta que a partir hoje, os comboios voltaram a fazer paragem na estação do Gamek (Grafanil), para o transporte de passageiros daquela zona, contrariamente o que estava acontecer desde o reinício da circulação em Junho, após 60 dias de paralisação devido à Covid-19.

Os comboios estavam a fazer paragens obrigatórias nas estações da Textang, Musseques, Estalagem e Baía.

Em situação normal, o CFL realiza, diariamente, 17 viagens de comboio suburbano de passageiros, transportando, pelo menos, seis mil pessoas.

Já os comboios de longo curso, Luanda/Cuanza Norte/Malange, continuam suspensos, enquanto vigorar a cerca sanitária em Luanda.

O CFL tem 424 quilómetros de linha férrea no troço Luanda/Malanje e 55 no troço Dondo-Zenza (Cuanza Norte), perfazendo um total de 479 quilómetros.

