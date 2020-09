Angola anuncia lançamento de 41 parceiras público-privadas até final de 2021

O Governo de Angola anunciou hoje que vai lançar 41 parcerias público-privadas (PPP) até final do próximo ano, reforçando o papel do Estado enquanto regulador e deixando a produção e comercialização para o setor privado.

“A comissão económica do Conselho de Ministros aprovou o Plano Operacional de Estruturação de PPP até dezembro de 2021, documento que reflete uma nova conceção de governação, caracterizada pelo reforço do papel do Estado como agente coordenador e regulador do desenvolvimento económico”, lê-se no comunicado divulgado após a reunião.

A nota sobre o encontro, presidido por João Lourenço, acrescentou que a nova conceção de governação deixa “ao setor privado o papel de agente ativo de produção e comercialização de bens e serviços típicos de uma economia de mercado”.

“O plano contém em referência uma lista indicativa de 41 projetos de investimentos que serão estruturados na modalidade de PPP, apresenta o cronograma da sua estruturação, até final de 2021, estabelece as fases para a preparação, negociação e lançamento de procedimentos de estabelecimento da PPP”, referiu o comunicado.

A nota, porém, não especificou quais são as áreas ou os projetos que serão lançados nesta modalidade de contratação pública.

O Governo anunciou ainda que aprovou novas regras para a gestão das reservas técnicas e ativos do Instituto Nacional de Segurança Social e implementou a obrigatoriedade da existência de um regime de proteção social para os trabalhadores por conta de outrem nas atividades económicas de baixo rendimento, como a agricultura ou as pescas.

O documento concluiu que foram ainda aprovados outros diplomas nas áreas da administração pública e proteção social.

