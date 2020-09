MPLA aprecia projecto de orçamento para 2021

O projecto de orçamento geral do MPLA para o ano de 2021 esteve em apreciação esta quarta-feira, durante a 10ª Reunião Ordinária do Secretariado do seu Bureau Político.

Segundo o comunicado final da reunião, orientada pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, os participantes apreciaram também informação sobre as actividades desenvolvidas durante o II quadrimestre de 2020.

Trata-se, fundamentalmente, de actividades realizadas pelo Secretariado do Bureau Político e pela Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Central.

Na reunião, o Secretariado do Bureau Político do MPLA apreciou, igualmente, o seu Plano de Actividades para o III quadrimestre de 2020, bem como deu anuência a nomeação de Diavita Alexandre Jorge, para provimento do cargo de chefe de Divisão de Política para os órgãos do Estado e Partidos Políticos do Departamento de Assuntos Políticos e Eleitorais do Comité Central.

O comunicado refere que o Secretariado do Bureau Político congratulou-se com o discurso proferido, terça-feira, por vídeo-conferência, pelo Presidente da República, João Lourenço, na 75ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

A propósito, o órgão reconhece a necessidade dos países desenvolvidos investirem directamente nos países em vias de desenvolvimento, como uma grande equação para o seu crescimento económico.

Os participantes na reunião encorajaram o Presidente João Lourenço a prosseguir com a implementação de medidas económicas e financeiras que visam a restruturação da economia nacional e assegurar o bem-estar das populações angolanas.

Fonte: Angop