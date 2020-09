CFB repõe circulação no ramal Cuito-Cuemba

A circulação ferroviária no ramal Cuito-Cuemba, do Caminho de Ferro de Benguela (CFB), foi reaberta nessa quarta-feira, após completa recuperação, cerca de oito dias depois de ter estado obstruído na sequência da colisão de duas locomotivas no município de Camacupa (Bié).

A linha esteve obstruída desde quarta-feira última (16 de Setembro), na sequência de uma colisão entre um comboio de mercadoria e outro de manutenção, na comuna do Cuanza, município de Camacupa (Bié), porém já removidos do local.

Na estação do CFB na comuna do Cunje (Bié), regista-se, desde o período da manhã, aglomerado de vários passageiros que aguardam ansiosos pela chegada das primeiras locomotivas essa tarde, vindas das províncias do Huambo e Moxico.

Este é o segundo acidente do género neste ramal, nos últimos sete anos. Falhas de comunicação ou humanas foram apontadas como as principais causas.

O primeiro ocorreu a 17 de Fevereiro de 2013 e causou 20 feridos, que estavam nas locomotivas.

O acidente de 2013, ocorrido na estação do Cuemba (Bié), terá sido causado por uma falha técnica do sinaleiro.

Fonte: Angop