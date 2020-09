Bruyne, Neuer e Lewandowski finalistas do prémio Melhor Jogador do Ano da UEFA

O belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, o alemão Manuel Neuer e o polaco Robert Lewandowski, ambos do Bayern Munique, são os três finalistas do prémio de Jogador do Ano da UEFA, revelou hoje o organismo.

No seu site oficial, a UEFA desvendou que o médio belga, o guarda-redes germânico e o avançado polaco foram os três jogadores mais votados e que o vencedor será conhecido em 1 de outubro, data do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O organismo que rege o futebol europeu revelou o restante ‘top 10’ em que o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, aparece no 10.º lugar, com 25 votos. O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, e o brasileiro Neymar, do Parus Saint-Germain, partilham o quarto posto, ambos com 53 votos.

A nível de técnicos, domínio total germânico, com Hansi Flick, do Bayern Munique, Jürgen Klopp, do Liverpool, e Julian Nagelsmann, do Leipzig, a serem os finalistas para Melhor Treinador do Ano.

No futebol feminino, Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo) estão na luta pelo galardão de Melhor Jogadora do Ano, enquanto Lluís Cortés (Barcelona), Stephan Lerch (Wolfsburgo) e Jean-Luc Vasseur (Lyon) disputam o prémio de Melhor Treinador em 2020.

Os prémios anuais da UEFA são atribuídos com os votos dos 80 treinadores que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa e de 55 jornalistas escolhidos, que avaliam toda a temporada, desde a participação nos respetivos campeonatos como nas competições europeias e também a nível de seleções nacionais.

