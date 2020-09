Angola regista 127 novos casos, 4 óbitos e 11 recuperados

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 127 novos casos de infeção, 4 óbitos e 11 recuperados.

O responsável que falava hoje na habitual conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados sobre a covid-19 no país, disse que todos os casos diagnosticados são da província de Luanda, distribuídos nas localidades de Viana, Belas, Ingombota, Kilamba Kiaxi, Cazenga, Cacuaco, Talatona, Sambizanga e Maianga. As idades variam de 1 a 78 anos, sendo 78 do sexo masculino e 49 do sexo feminino.

Em relação aos óbitos, informou que se trata de três pacientes do sexo masculino e uma mulher, respectivamente de 48, 67,72 e 75 anos, que não resistiram aos efeitos da doença.

Angola contabiliza 4.363 casos positivos, com 159 óbitos, 1.473 recuperados e 2.731 activos.

Dos activos, 18 estão em estado crítico, 18 graves, 81 moderados, 62 com sintomas leves e 2.552 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 471 doentes internados nos centros de tratamento do país.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já infetou mais de 31,6 milhões e matou pelo menos 971.677 pessoas em todo o mundo, incluindo mais de cinco milhões na Europa, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.