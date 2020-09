Sobe para 26 número de mortes em desabamento de prédio na Índia

O desabamento de um prédio de três andares na segunda-feira, no oeste da Índia, provocou pelo menos 26 mortos, anunciaram hoje num novo balanço sobre as vitimas as autoridades, que temem que haja mais corpos nos escombros.

As buscas continuam para descobrir eventuais sobreviventes nas ruínas do prédio em Bhiwandi, perto de Mumbai, estimando-se que existam entre 12 a 15 pessoas sob os escombros.

Segunda-feira, os socorristas da força nacional de resposta a catástrofes (NDRF) conseguiram resgatar 20 pessoas com vida, incluindo duas crianças de quatro e sete anos.

Um porta-voz da NDRF explicou aos jornalistas que as equipas de socorristas, ajudadas por cães pisteiros, encontraram também 20 corpos nos escombros do edifício, que se desmoronou na madrugada de segunda-feira (noite de domingo em Lisboa).

O diretor-geral da NDRF, Satya Narayan Pradhan, disse no Twitter temer um balanço mais pesado, estimando que haja mais corpos nos escombros.

O prédio tinha mais de 30 anos e precisava de obras, que não puderam ser realizadas devido ao confinamento decretado durante a pandemia da covid-19.

Maharashtra é um dos Estados indianos mais afetados pela pandemia, com mais de um milhão de casos confirmados. A Índia registou mais de cinco milhões de infetados.

A causa do acidente é desconhecida, mas o colapso de prédios é relativamente comum na Índia entre junho e setembro, durante a estação das monções, em que as chuvas fortes acabam por enfraquecer as estruturas dos imóveis.

Fonte: Lusa