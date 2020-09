PSG envia vídeo à liga francesa com “prova” de racismo sofrido por Neymar

O Paris-Saint-Germain enviou um vídeo à liga francesa de futebol com supostas provas de que o craque brasileiro Neymar foi alvo de insultos racistas por parte do defesa espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha, informou a media brasileira nesta segunda-feira.

O PSG enviou um trecho de um vídeo no qual, segundo especialistas em leitura labial, o zagueiro do OM chamou o jogador brasileiro de “macaco” durante o convulsionado clássico francês de 13 de setembro, no qual a equipa de Marselha venceu por 1 a 0, disse o portal UOL.

O Paris-Saint-Germain não se pronunciou até agora sobre a informação que sustentaria as acusações de Neymar contra González, investigadas pelas autoridades do torneio francês.

Segundo o portal, as imagens enviadas seriam as mesmas do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, transmitido na noite de domingo.

O programa analisou, com base nos relatos de três especialistas em leitura labial, uma sequência em que os dois atletas são observados discutindo.

Os analistas garantem que González chama Neymar de “macaco” no momento em que a câmera o focaliza.

Neymar, segundo os especialistas, responde em português, em várias ocasiões, “Isso é racismo!”. Mais tarde, em espanhol, ele disse: “Você é racista” (Eres racista).

Vários meios de comunicação europeus analisaram os confrontos entre os dois jogadores, sem encontrar o segmento em que González teria feito comentários racistas contra Neymar.

Outras versões afirmam que Neymar fez comentários homofóbicos contra o defensor, que nega as acusações de discriminação racial.

O presidente da Comissão Disciplinar da Ligue 1, Sébastien Deneux, afirmou no dia 16 de setembro que, no âmbito das investigações contra a suposta agressão racista, as autoridades examinam se houve “outros atos passíveis” de sanção disciplinar.

A partida entre PSG e Olympique de Marselha terminou com cinco jogadores expulsos, incluindo Neymar, que deu um leve golpe na nuca de González. Devido a esse ato, o brasileiro foi suspenso por dois jogos.

Fonte: AFP