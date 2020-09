Opositor do Governo no Zimbabué libertado sob fiança após um mês na prisão

Um tribunal de Harare ordenou hoje a libertação sob fiança do vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), Job Sikhala, um mês depois da prisão do opositor do atual regime no Zimbábue por incitamento público à violência.

Job Sikhala foi preso em 21 de agosto por convocar uma manifestação, proibida devido à pandemia de covid-19, com o objetivo de contestar a corrupção e a catastrófica crise que o país atravessa.

A juíza Erica Ndewere, que ordenou a sua libertação sob pagamento de uma caução, justificou que há um risco baixo de Job Sikhala não cumprir com as suas obrigações legais, segundo a agência France-Presse.

“Ele é advogado e deputado”, destacou a juíza.

O político foi libertado após o pagamento de 50 mil dólares do Zimbábue (cerca de 500 euros à taxa de câmbio atual).

Erica Ndewere ordenou ainda que Job Sikhala pare de divulgar “mensagens que possam incitar à violência”.

Além da repressão política, o Zimbábue vive nos últimos 20 anos uma crise económica catastrófica, devido a uma inflação galopante e à escassez de muitas necessidades básicas.

Emmerson Mnangagwa, que lidera o Zimbabué desde o golpe militar que derrubou Robert Mugabe, em 2017, também tem sido criticado por práticas autoritárias e pela sua incapacidade de tirar o país da crise económica profunda.

Fonte: Lusa