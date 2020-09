Explosão num bastião do Hezbollah no sul do país

Uma explosão abalou hoje um bastião do movimento xiita Hezbollah no sul do Líbano, desconhecendo-se, para já, as respetivas causas e se se registaram vítimas, noticiou a agência noticiosa Associated Press (AP).

A explosão ocorreu na localidade de Ein Qana, a norte da cidade portuária de Sídon, enviando um fumo negro que paira sobre a zona.

Fonte do Hezbollah confirmou à AP a existência de uma explosão, mas não avançou pormenores.

Outro membro do movimento escusou-se a confirmar se houve vítimas, mortais ou não, na sequência da explosão, sublinhando que se desconhece ainda a natureza da explosão.

Ambos falaram à AP sob anonimato, uma vez que não estão autorizados a prestar declarações oficiais.

Os membros do movimento xiita impuseram um cordão de segurança em torno do local da explosão.

Imagens do local, divulgadas pela estação de televisão Al Jadeed, mostram alguns edifícios danificados.

A explosão, que a AP considera “misteriosa”, ocorre sete semanas depois da uma outra, bastante mais potente, registada no porto de Beirute.

Na ocasião, a explosão de cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, armazenadas ilegal e inapropriadamente, matou cerca de 200 pessoas, feriu outras 6.500 e arrasou os vários bairros de Beirute próximos do porto.

Ainda se desconhecem as razões que levaram à ignição dos químicos.

Fonte: Lusa