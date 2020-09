Angola regista em média 22 infeções e 1 morte por dia relacionados à covid-19

O país regista uma média de 22 infetados e uma morte por dia, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, sendo que desde que foi constatado o primeiro caso de covid-19 no país, no dia 21 de Março último, o país registou 4.117 casos e 154 óbitos.

Diante desse quadro crescente de casos positivos e mortes, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, reforça o apelo aos cidadãos para evitarem comportamentos de risco, primando pelo uso correcto da máscara, distanciamento físico, higienização constante das mãos, entre outras medidas de prevenção.

“O registo diário de novos casos positivos de covid-19 em Angola leva a população a repensar e mudar de conduta, tomando todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades sanitárias, por ser uma doença de fácil contágio e letal”, alertou o dirigente, que fazia a habitual atualização diária dos dados dessa pandemia no país.

Para as pessoas portadoras de outras doenças, como a diabete, obesidade, drepanocitose, entre outras patologias, o também especialista em saúde pública apela o redobrar dos cuidados, por pertencerem ao grupo de risco à covid-19.

Olhando para o quadro clínico dos infetados, Franco Mufinda exorta os cidadãos a evitarem ao máximo a infeção de covid-19, visando baixar a taxa de contágio e mortes em Angola.

Em acumulativo, o país contabiliza 4.117 casos positivos, 154 óbitos, 1.449 recuperados e 2.514 ativos.

Dos ativos, 8 estão em estado crítico, com ajuda da ventilação mecânica invasiva, 18 são graves, 53 moderados, 61 leves e dois mil e 374 assintomáticos.

Quatrocentos e 31 desses infetados estão internados nos centros de tratamento, enquanto mais de mil assintomáticos recebem assistência médica ao domicílio.