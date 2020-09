Goleador angolano entra a marcar na Liga Lusa

O quinto melhor marcador da Primeira Liga Portuguesa de futebol da época transacta, o angolano Fábio Abreu, marcou um dos dois golos com que o Moreirense venceu o Farense, na jornada inaugural da presente edição (2020/21).

Decorria apenas o segundo minuto do desafio, disputado domingo, o atacante da selecção nacional abriu o caminho para o primeiro triunfo da temporada (2-0). Pedro Nuno fechou a contagem aos 55′.

Com 13 golos, sendo o quinto melhor marcador da prova, Fábio Abreu, 27 anos de idade, foi preponderante para a oitava posição alcançada pelo Moreirense no campeonato anterior.

O atleta, vinculado ao clube português até 2022 e uma cláusula de rescisão de cinco milhões de Euros, tem despertado o interesse de várias agremiações da Europa, a última das quais o Zaragoza de Espanha.

Perseguem igualmente os seus serviços os espanhóis do Getafe, Leganés e Eibar, o Nice (França) e o Ludogorets (Bulgária).

O atleta usa preferencialmente o pé direito e iniciou-se no futebol inglês, tendo representado as formações de Becup Borough FC (2010) e Mossley AFC (2011), transferindo-se em 2012 para o Marítimo de Portugal, no escalão de sub-19.

Com dois jogos ao serviço da selecção nacional, Fábio Abreu marcou um dos golos da vitória diante da Gâmbia, por 2-1, que apurou Angola à fase de grupos qualificativos ao mundial de 2022, no Qatar, em desafio disputado em 2019, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Dia 26, para a segunda jornada, o Moreirense defronta o campeão em título Benfica, no estádio da Luz.

