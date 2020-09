Angola regista mais 126 casos positivos e dois óbitos

Cento e 26 casos positivos, dois óbitos e quatro recuperados é o registo de Angola, nas últimas 24 horas, no que diz respeito à evolução da Covid-19, que afecta o país desde o mês de Março, com uma média diária de 22 infectados e um morto.

Destes, constam 48 cidadãos do sexo feminino e 78 do masculino, sendo quatro (4) em Benguela, um (1) na Huíla, e igual número nas províncias do Zaire, do Cuanza Norte e de Cabinda. Os restantes 118 são todos da capital do país (Luanda).

Ao actualizar os dados epidemiológicos do país face à pandemia, no habitual Ponto de Situação, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, explicou que os casos positivos envolvem cidadãos com idades entre os 11 e 80 anos.

Enquanto isso, disse o dirigente, os dois falecidos são um homem e uma senhora de 62 e 67 anos de idade, respectivamente, residentes de Luanda e da Huíla, que acaba por registar a peimeira morte por Covid-19 no país, dentre os cinco doentes locais.

Com essa actualização, Angola passa a contabilizar 4 mil e 117 casos positivos (mais 126); 154 óbitos (mais dois); mil 449 recuperados; e dois mil e 514 activos, oito dos quais em estado crítico, em tratamento com a ajuda de ventiladores. Do grupo de activos, 18 são graves.

Fonte: Angop