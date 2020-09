MPLA apela militantes a “serrar fileiras” contra a Covid-19

O Comité Provincial de Malanje do MPLA exortou os militantes, amigos, simpatizantes e a população em geral a “cerrar fileiras” contra a Covid-19, tendo em conta o risco que a doença representa para a vida e o desenvolvimento das comunidades.

O apelo vem expresso no comunicado final da VIII reunião ordinária do Comité Provincial do partido, realizada no sábado, nesta cidade, que entre outros aspectos, analisou e aprovou o relatório de actividades desenvolvidas durante o ano 2019 e a vida do partido na província, bem como o programa de governação local.

Por outro lado, a sessão recomendou a denúncia dos cidadãos que violam as regras de biossegurança definidas em função da pandemia que assola o país e o mundo, bem como daqueles que fomentam a intriga e a calúnia no seio do partido.

De acordo com o documento, urge a criação de mecanismos consentâneos que permitam um combate cerrado sobre estes comportamentos, tendo em atenção que os mesmos prejudicam a unidade e coesão entre os militantes e consequentemente concorrem para o fraco funcionamento do partido na província.

Os trabalhos foram orientados pelo primeiro secretário do Comité Provincial do MPLA, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, que na ocasião considerou que o partido sempre esteve ao lado do povo e neste momento de pandemia e de crise deve-se estar cada vez mais próximo das suas estruturas de bases e dos militantes, para garantir esperança e o sentimento de confiança das acções que visam fundamentalmente melhorar a vida dos angolanos.

Realçou que o MPLA está em renovação, adaptando-se as condições das várias fases e etapas da luta do povo angolano, que mantém sempre firmes, unidos e coesos os cidadãos, sendo que o partido tenha em atenção a sua acção no programa da governação sufragado nas eleições de 2017.

Apesar disso, de acordo com o político, é fundamental definir claramente o rumo a seguir, respeitando as políticas traçadas pelo partido, pois não basta ter um bom programa e bons estatutos, mas importa a sua aplicação prática, em conformidade com o conteúdo dos documentos aprovamos em congressos ou a outros níveis de direcção.

Nesta perspectiva, disse, a província foi contemplada com 108 projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) para os 14 municípios, dos quais 81 foram já validados e 48 já em execução, cujas obras contemplam a recuperação de estradas, construção e reabilitação de hospitais, centros de saúde, escolas, sistemas de água, espaços de lazer, entre outros.

Destes projectos, realçou, 97 são de âmbito local, sete provincial e cinco de âmbito central, todos avaliados em 26 mil milhões, 718 milhões, 647 mil e 669 kwanzas, cuja implementação tem sido um facto, apesar da crise financeira agudizada pela pandemia da Covid-19.

A sessão serviu para informar aos participantes sobre o surgimento na província de Malanje da Universidade Rainha Njinga Mbande, bem como o grau de execução do PIIM e outras acções do Governo provincial e dos seus parceiros no combate à Covid-19, para além da ascensão da do Clube da Baixa de Cassanje ao Girabola.

A sessão foi encerrada via vídeo-conferência, pelo coordenador do grupo de acompanhamento do Bureau Político do MPLA para a província de Malanje, Albino Carlos, que destacou o empenho do Comité Provincial face aos desafios do momento e apelou para a contínua dinâmica e apoio às acções do Executivo tendentes ao aumento da produção nacional e protecção das famílias mais vulneráveis.

Exortou ainda os membros do partido para a prossecução no acompanhamento dos programas de investimentos públicos e do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, enquanto fortes pendores de impacto na vida da população.

A VIII reunião contou com a participação de deputados e militantes a vários níveis dos catorze municípios da província.

Fonte: Angop