Leilão online da AGT acontece este domingo

Duzentos e 89 lotes de mercadorias vão à venda este domingo, a partir das 09h00 (horário de Angola), em leilão público da Administração Geral Tributária (AGT). Trata-se do segundo leilão online de diversas mercadorias postas em hasta pública, pela AGT, que prevê arrecadar para o Estado 166 milhões, 983 mil e 385 kwanzas.

Contudo, de acordo com as previsões desta empresa tributária, o valor pode aumentar ou reduzir, em função das propostas a serem feitas.

As mercadorias estão concentradas no Centros Logísticos de Talatona e Aduaneiro do Quilômetro 33, em Viana, onde deram entrada, na sua maioria, em 2013, sem qualquer reclamação dos seus proprietários até aos últimos avisos lançados pela AGT.

Constam das mercadorias eletrodomésticos e equipamentos de telecomunicações (11 lotes), meios contentorizados (50 lotes), mobiliário e utensílios para residência (55 lotes), e peças auto e diversos (38 lotes).

O leilão inclui, igualmente, vestuário, calcado e acessórios (37 lotes), além de outros 20 lotes, cuja mercadoria não foi especificada.

Para o leilão, só podem participar os interessados que se tenham registado no Portal de Contribuinte da AGT, estando de fora técnicos tributários e despachantes de mercadorias.

Nesta senda, os interessados nas mercadorias podem acessar o endereço https//: leilaoagt.minfin.gov.ao, para a viabilização das mesmas e concorrer.

Para aqueles que apostarem nas mercadorias em contentores, terão de compra-los na totalidade, de acordo com a AGT.

A praça “online” fecha quando forem 20h00 deste domingo, menos horas em relação ao primeiro leilão que decorreu no dia 12 de Julho deste ano (teve quase 24horas).

Naquele leilão, a AGT arrecadou 71 milhões de kwanzas, dos 29 milhões previsto, com a venda de 139 lotes de mercadorias diversas.

Com o acto de hoje, a AGT deixa de realizar leilões presenciais, passando ao modelo online, que considera ser o mais aplicável para a arrematação de mercadorias. As mercadorias leiloadas constituem artigos abandonados, confiscados ou não desalfandegados pelos proprietários.

São mercadorias licitadas quando excedem o prazo nos espaços aduaneiros, estando estipulado, no modal aéreo, 30 dias, para desalfandegamento, no sector portuário 60 dias, e para produtos perecíveis 48 horas.

Fonte: Angop