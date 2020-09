Igrejas realizam primeiros cultos dominicais

Os fiéis da província de Luanda participaram, hoje (20), dos primeiros cultos dominicais, depois de seis meses privados de adoração, por causa da pandemia da Covid-19.

À semelhança de sábado, várias igrejas reabriram os templos e cumpriram com as medidas de biossegurança e de distanciamento físico, como estipula o Decreto sobre a Situação de Calamidade Pública.



Neste primeiro domingo de adoração, a maioria das congregações lançou mensagens de esperança de que a pandemia venha a terminar rapidamente.



Ao proferir a sua homilia, o bispo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, Afonso Nunes, encorajou os fiéis a não temerem diante das dificuldades.

Considerou, por outro lado, positivo o trabalho desenvolvido pela congregação, para o cumprimento rigoroso das medidas de biossegurança.



Solicitou, entretanto, que as autoridades do país aumentem os dias de culto, actualmente autorizados para sábados e domingos.



Por sua vez, a Igreja Católica exortou os fieis a cumprirem as orientações das autoridades sanitárias, usando máscaras e obedecendo o distanciamento social.



Na mesma vertente, a Igreja Metodista Unida apelou aos seus membros para o cumprimento rigoroso das medidas de biossegurança.

Fonte: Angop