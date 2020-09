Boston vence Heat e reduz desvantagem

Ao vencerem na madrugada deste domingo os Miami Heat, por 117-106, os Boston Celtic reduziram para 1-2 a desvantagem nos “play-offs” a melhor de sete jogos, da final da Conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Com este resultado, a formação de Boston volta a “entrar” na luta por um lugar na final da competição, depois do fraco desempenho nos dois primeiros desafios, onde foi notório a falta de jogadores experientes.

Com Goran Dragic e Jimmy Butler “apagados”, os Heat perderam muito poder ofensivo e enfrentaram dificuldades para acompanhar a passada do adversário, particularmente no terceiro período, em que permitiram desvantagem de 20 pontos.

Os Boston venceram os três primeiros quartos, perdendo apenas o último que quase custou a vitória.

Tal como nas partidas anteriores, obtiveram uma vantagem de 20 pontos, só que desta vez conseguiram gerir até ao final, o que não aconteceu no primeiro e segundo encontro.

O trio Jaylen Brown, Jason Tatum e Kemba Walker totalizou 72 pontos para os Celtic, divididos, respectivamente em 26, 25 e 21.

Pelos Heat, com as principais referências ofuscadas, quem brilhou foi o poste Bam Adebayo, com um duplo-duplo (27 pontos e 16 ressaltos), mas insuficientes para alterar a história do jogo.

O próximo desafio (quarto) acontece na madrugada de quinta-feira.

Já na final da Conferência Oeste, os Lakers vencem os Denver Nuggets, por 1-0. A segunda partida disputa-se na madrugada de segunda-feira.

Fonte: Angop