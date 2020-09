Largo 17 de Setembro com novo busto de Agostinho Neto

Um novo busto do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, foi colocado hoje no Largo 17 de Setembro, na sede municipal do Mussende (Cuanza Sul), 24 horas após a remoção do primeiro por defeito de fabrico, soube a Angop.

A informação foi veiculada hoje, na cidade do Sumbe, pelo director do Gabinete Provincial da Comunicação Social do Cuanza Sul, António Madureira.

Segundo o responsável esta é uma gentileza da Fundação Agostinho Neto, que ao aperceber-se do defeito identificado no primeiro, feito por jovens locais, disponibilizou-se em oferecer o novo busto.

A inauguração do largo, cujo valor da reabilitação não foi revelado, coube ao governador provincial, Job Capapinha.

O largo dá nova imagem a localidade de Mussende, em homenagem ao fundador da nação.

Fonte: Angop