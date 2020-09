Governo quer comunidades envolvidas em boas práticas ambientais

O director Nacional do Ambiente e Acção Climática, Giza Martins, defendeu, neste sábado, em Luanda, a necessidade de as comunidades reforçarem as boas práticas ambientais, mantendo, permanentemente, as cidades limpas.

Falando à margem da abertura da campanha nacional de limpeza e sensibilização denominada “Limpemos Angola, que teve lugar no mercado do São Paulo, distrito urbano do Sambizanga, ressaltou que os vários actores envolvidos no desafio de melhoramento do meio, particularmente do saneamento básico, devem se engajar em parcerias para manter o país limpo todos os dias.

Conforme o responsável, a campanha serve de incentivo para a contínua realização de acções de limpeza, sensibilização e recolha de resíduos nas comunidades.

A pretensão, avançou, é sensibilizar e engajar os munícipes sobre a importância de manter o meio ambiente em que vivem limpo, tendo em atenção o combate de doenças nas comunidades.

A campanha visa melhorar os cuidados com a higiene do meio, a deposição de resíduos em locais adequados e o seu tratamento, bem como apelar a mudança de comportamento, acções voluntárias de limpeza nas comunidades, com foco no reaproveitamento e a valorização de resíduos no território nacional.

Sob o lema: “Mais limpeza, mais ambiente e mais Saúde”, a campanha acontece num momento de apelo as boas práticas de higiene e saneamento ambiental, como uma das medidas de prevenção contra o coronavírus, dentre outras doenças resultantes da má gestão de resíduos, deficiência no sistema de saneamento e recolha de resíduos que podem levar a morte.

Angola aderiu a essa campanha em 1997 e a denominou “Campanha Limpemos Angola”, cujo objectivo é alertar as populações dos potenciais perigos da má deposição ou acumulação de resíduos.

O Dia Mundial da Limpeza celebra-se todos os anos a 18 de Setembro, como acção que simboliza a necessidade de consciencialização da sociedade para o descarte irregular de resíduos sólidos.

Fonte: Angop